Полковника МВД нашли мёртвым в Москве

В одной из квартир Москвы нашли тело задушенного полковника Министерства внутренних дел России.
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Следователи считают, что пенсионера убили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Погибший служил в правоохранительных органах с 1969 года. Начинал с должности постового милиционера и дослужился до заместителя начальника отдела по организации службы. В течение нескольких лет Кормилицин являлся председателем объединённого Совета ветеранов УВД Юго-Восточного округа Москвы.
Ранее в Волгограде сотрудник полиции погиб на месте после нападения неизвестного. Инцидент произошёл возле здания местного управления БЭП. Полицейский пытался вмешаться в конфликт между мужчиной и женщиной. Стараясь разнять ругающихся, он получил удар ножом. От полученного ранения он скончался на месте. Злоумышленника задержали, писал NEWS.ru.