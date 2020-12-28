Полковника МВД нашли мёртвым в Москве

https://static.news.ru/photo/35bce596-4933-11eb-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из квартир Москвы нашли тело задушенного полковника Министерства внутренних дел России.

По данным РЕН РТ, речь идёт о 73-летнем полковнике милиции в отставке, бывшем заместителе начальника отдела полиции по Юго-Восточному округу столицы Александре Кормилицине. Мужчина был обнаружен в кровати в своей квартире на улице Печорская.

Следователи считают, что пенсионера убили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибший служил в правоохранительных органах с 1969 года. Начинал с должности постового милиционера и дослужился до заместителя начальника отдела по организации службы. В течение нескольких лет Кормилицин являлся председателем объединённого Совета ветеранов УВД Юго-Восточного округа Москвы.

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