Полковника Росгвардии задержали по делу о вымогательстве 20 млн рублей

https://static.news.ru/photo/437bf4e8-7fc5-11ea-86f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стражи порядка задержали в Московской области полковника Росгвардии, которого подозревают в вымогательстве.

По версии следствия, он требовал почти 20 млн рублей у предпринимателя. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах.

NEWS.ru писал, что в Туле злоумышленники похитили бизнесмена. Они потребовали у него подписать документы о продаже части уставного капитала фирмы. Возбуждено уголовное дело, похитители задержаны.

Ранее в Курганской области замглавы УМВД области подозревают в мошенничестве на 27 млн рублей. Оперативники считают, что задержанный занимался изготовлением фальшивых платёжных ведомостей. Он действовал в составе преступной группы.