Полковника Росгвардии задержали по делу о вымогательстве 20 млн рублей

Стражи порядка задержали в Московской области полковника Росгвардии, которого подозревают в вымогательстве.
По версии следствия, он
NEWS.ru писал, что в Туле злоумышленники похитили бизнесмена. Они потребовали у него подписать документы о продаже части уставного капитала фирмы. Возбуждено уголовное дело, похитители задержаны.
Ранее в Курганской области замглавы УМВД области подозревают в мошенничестве на 27 млн рублей. Оперативники считают, что задержанный занимался изготовлением фальшивых платёжных ведомостей. Он действовал в составе преступной группы.
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