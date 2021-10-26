Полковник МВД захотел поджечь машину соседа из-за места на парковке

Служба собственной безопасности МВД начала проверку в отношении полковника, занимающего должность начальника управления по борьбе с наркотиками по Красноярскому краю. Его подозревает в поджоге машины соседа, который занимал его парковочное место. Об этом пишет Baza.

По версии следствия, мужчина заплатил поджигателю, и 29 сентября он сжёг автомобиль мужчины, который регулярно ставил машину на место, которое полковник считал своим. Об этом стало известно, когда сам поджигатель дал показания на заказчика.

На текущий день полицейский отстранён от должности. По данному факту проводятся проверки. Если будет установлено, что полковник действительно заказ поджог машины соседа, то его уволят со службы. На своём посту подозреваемый отработал 30 лет.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес приговор 26-летнему Сергею Василенко, который в ходе несогласованной акции 31 января 2021 года поджёг автомобиль Росгвардии. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца в колонии общего режима.