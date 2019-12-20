https://static.news.ru/photo/0bcd6ee0-2332-11ea-ad43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин объяснил почти часовую операцию по ликвидации стрелка на Большой Лубянке. По его словам, спецназовцы пытались найти удобную позицию, чтобы избежать лишних жертв среди населения.

Вы Кузнецкий Мост представляете? В городе пуля полетела — она, конечно, будет вертеться рикошетом. Это страшная штука. Она может залететь в любое окно, найти тебя, куда бы ты ни побежал, — рассказал он в интервью «Московскому Комсомольцу».

По его словам, группа «А» была на месте инцидента уже через пять минут. Их целью было не спровоцировать стрелка на дополнительные выстрелы. Кроме того, бойцы не знали, есть ли у него при себе взрывное устройство, поэтому ситуация потребовала от них некоторой оценки.

К тому же при нём могло оказаться взрывоопасное устройство. Он мог себя подорвать. Нужно было какую-то оценку сделать. Это требует времени и наблюдательности, — резюмировал он.

В целом, как отметил Клюкин, группа сработала профессионально.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее ветеран КГБ Дмитрий Целяков назвал провалом операцию ФСБ по ликвидации стрелка с Лубянки. По его словам, во времена СССР, когда о терроризме ещё ничего не слышали, дело с обеспечением безопасности гособъектов обстояло гораздо лучше, писал NEWS.ru.