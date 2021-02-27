Полиция задержали пятерых кавказцев за стрельбу в российском кафе

https://static.news.ru/photo/f69e09be-78f6-11eb-97df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро выходцев с Кавказа были задержаны за стрельбу в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области.

Четверо из задержанных имеют российское гражданство. Среди них — владелец кафе, — сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МВД.

В ходе задержания полицейские изъяли несколько единиц оружия, а также провели обыски в ряде увеселительных заведений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также были изъяты нелегальные игровые автоматы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы из-за стрельбы в кафетерии. Инцидент произошёл на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина отказался оплачивать счёт в заведении и покинул кафе. На улице его остановили двое других мужчин, в возрасте 53 и 68 лет. Между ними завязалась драка. Подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрелы в землю и в сторону потерпевших. Полицейским удалось установить личность стрелка и задержать его. У мужчины был изъят травматический пистолет, на который имелось соответствующее разрешение, писал NEWS.ru