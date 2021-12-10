Полиция задержала верхушку оренбургской ОПГ, причастной к ряду убийств

Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии задержали главаря и двух членов организованной преступной группировки (ОПГ), орудовавшей в Оренбургской области. Их подозревают в торговле оружием, мошенничестве, вымогательстве и ряде других преступлений, включая несколько убийств, передаёт пресс-служба регионального главка МВД.

Специальную операцию по задержанию оренбургские силовики провели одновременно в двух городах России — Москве и Орске. Всего в настоящее время задержаны три фигуранта. Задержание лидера, 66-летнего уроженца Новотроицка, имеющего прозвище в криминальной среде Корчага, происходило в Московской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что двух других членов группы задержали в Орске Оренбургской области. В ходе обыска из дома Корчагина конфисковали пистолет-пулемёт «Скорпион», документы и ряд других доказательств.

По предварительным данным, участники ОПГ причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в Орске в 2006 году, а также к убийствам двух жителей Орска в 2005 и 2006 годах. Эти преступления не были раскрыты.

Кроме того, по данным правоохранителей, банда занималась торговлей оружием, наркотиками, вымогательством, «крышеванием» бизнеса, кредитно-финансовым мошенничеством и рядом других криминальных действий.

Лидер группировки Корчагин с 2008 года исполнял роль «смотрящего» Оренбургской области. Он назначал криминальных авторитетов на неофициальные должности «смотрящих» в городах региона и исправительных учреждениях, чтобы следить за соблюдением «воровских традиций» и урегулировать конфликты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Красногорске. По некоторым данным, погибшим оказался криминальный авторитет Гайк Арутюнян, владевший несколькими бизнесами.