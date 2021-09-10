Полиция задержала угрожающего гранатой екатеринбуржца

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забаррикадировался в доме № 27 на Союзной улице в Екатеринбурге. Он угрожал гранатой, но выяснилось, что это муляж. О происшествии сообщило издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Мужчина поссорился со своей женщиной, та ушла, а он предупредил: если она обратится за помощью в полицию, последуют печальные последствия. Но дама всё-таки сообщила о произошедшем в органы внутренних дел, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Полиция и Росгвардия задержали мужчину. Им оказался местный водитель по фамилии Трунтов 1977 года рождения, продолжительное время злоупотреблявший алкоголем. У него изъяли муляж ручной оборонительной гранаты Ф-1.

Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников Заельцовского суда из-за шутки одной из подсудимых про гранатомёт в сумочке. Женщину попросили положить вещи на стол и пройти в комнату для досмотра, а в суд вызвали экстренные службы.