Полиция задержала третьего напавшего на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Полиция задержала третьего подозреваемого в нападении на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по региону.

Полицейские до этого доставили в отдел полиции несколько десятков мигрантов в ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, устроенного после нападения четырех мужчин на отца с ребёнком. В отношении них проводится проверка. Полиция проверяет документы и причастность к противозаконной деятельности.

Инцидент с нападением на отца с ребёнком произошёл накануне, 4 ноября, вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки пока не уточнялись. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.