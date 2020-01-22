https://static.news.ru/photo/f4a5552a-3d30-11ea-a85b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание специалиста из надзорной службы МЧС. Причиной стал прорыв труб с горячей водой в мини-отеле Перми. В результате происшествия погибло пять человек.

На данный момент против Разифа Исмакаева возбуждено уголовное дело по причине халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц. Меры по приостановлению незаконного оказания гостиничных услуг не были приняты, пишет «Медиазона».

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 20 января в гостинице «Карамель». Происшествие может повлечь закрытие мини-отелей по всей стране.