https://static.news.ru/photo/45c75f64-5ca0-11ea-80b2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Колодяжный Фото: cchgeu.ru

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный подозревается в получении взятки. У него прошли обыски дома и на рабочем месте.

Задержан на 48 часов, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Университет был создан в 2016 году путём слияния Воронежского архитектурно-строительного университета и Воронежского политехнического института. Он насчитывает 15 факультетов и больше 20 тысяч студентов.

В ноябре 2019 года бывшего ректора вуза в Коми арестовали за коррупцию. По данным следствия, в 2010 году по инициативе ректора Ухтинского государственного технического университета было создано ООО. Его учредителем был вуз. В 2013 году 33% уставного капитала ООО было продано по заведомо заниженной стоимости.

NEWS.ru сообщал, уроженец Еревана, который выдавал себя за сотрудника ФСБ, был задержан в Крыму. За взятку он обещал трудоустроить в Следственный комитет России жителя Томска.