https://static.news.ru/photo/1c87ee92-cb06-11e9-a16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который на автомобиле въехал в толпу людей возле столичного рынка Чертаново и сбежал с места происшествия.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что у одного из рынков Москвы конфликтуют двое мужчин. Прибывшие на место полицейские выяснили, что один из них въехал на иномарке в группу людей и, бросив автомобиль, сбежал.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 36-летний приезжий, — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Москве.

В результате инцидента пострадали два человека. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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