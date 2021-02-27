Полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве семьи под Новгородом

https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом.

По словам источника в полиции, задержаны два человека.

Они проверяются на причастность к убийству семьи из четырёх человек в Нижегородской области, — сообщил он.

Источник добавил, что согласно предварительным данным, причиной расправы мог стать бытовой конфликт, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, семью из четырёх человек нашли убитыми в посёлке Кудьма. Речь идёт о пожилом мужчине, его супруге, их невестке и её маленьком сыне. Тела нашли вечером 28 февраля. Сообщение передано в экстренные службы, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу семьи из трёх человек в городе Волоколамске Московской области. Вечером 4 декабря 2020 года троих родственников обнаружили погибшими в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе под Москвой. Погибшими оказались супружеская пара, а также их 16-летняя дочь.