Полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве семьи под Новгородом

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом.
По словам источника в полиции, задержаны два человека.
Они проверяются на причастность к убийству семьи из четырёх человек в Нижегородской области, — сообщил он.
Источник добавил, что согласно предварительным данным, причиной расправы мог стать бытовой конфликт,
Как писал NEWS.ru, семью из четырёх человек нашли убитыми в посёлке Кудьма. Речь идёт о пожилом мужчине, его супруге, их невестке и её маленьком сыне. Тела нашли вечером 28 февраля. Сообщение передано в экстренные службы, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу семьи из трёх человек в городе Волоколамске Московской области. Вечером 4 декабря 2020 года троих родственников обнаружили погибшими в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе под Москвой. Погибшими оказались супружеская пара, а также их 16-летняя дочь.