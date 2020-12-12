Полиция задержала подозреваемых в убийстве футболиста под Петербургом

https://static.news.ru/photo/10cb84b8-3d67-11eb-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Шлиссельбурге Ленинградской области задержаны подозреваемые в убийстве 20-летнего футболиста, тело которого было обнаружено 11 декабря в мусорном контейнере во дворе собственного дома.

Полиция задержала двух мужчин 19 и 20 лет, один из них, по предварительным данным, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета Ленинградской области. В настоящее время задержанные допрашиваются, после этого им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Изрезанное тело молодого мужчины обнаружил в мусорном контейнере в одном из дворов Шлиссельбурга представитель обслуживающей компании. Позднее выяснилось, что оно принадлежит 20-летнему футболисту, который проживал в доме напротив. Имя юноши полицейские не назвали, но рассказали, что у спортсмена обнаружены множественные колото-резаные раны по всему телу: в области шеи, груди, рук и ног.

Как сообщал NEWS.ru, мужчина 1981 года рождения, тело которого нашли рядом с телом пятилетнего мальчика на северо-востоке Москвы, наблюдался у психиатра. Супруга мужчины сообщила, что в последнее время он принимал успокоительные. Погибший часто жаловался на состояние своего психического здоровья и нигде не работал.