Полиция задержала подозреваемого в похищении студента в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/e9d847c6-7e29-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в разбое и похищении студента в центре столицы. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что 18-летний студент обратился в полицию и заявил, что в районе Китай-города к нему подошли двое неизвестных мужчин. Сначала злоумышленники угрожали молодому человеку ножом и отобрали у него три тысячи рублей и телефон. Затем преступники посадили студента в такси и увезли в неизвестном направлении. По дороге они продолжали запугивать его и угрожать холодным оружием.

Машина, по словам пострадавшего, остановилась возле одного из столичных банкоматов. Там преступники заставили студента снять с карты 26 тысяч рублей и скрылись.

Один из подозреваемых был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в съёмной квартире на улице Павла Корчагина. В отношении мужчины и его подельника возбудили уголовные дела, рассказала Волк.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека ) и ст. 162 УК РФ (разбой), — приводит ТАСС слова представителя МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве.