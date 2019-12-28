В Москве сотрудниками полиции задержан подозреваемый в нападении на пенсионера на станции метро «Шаболовская».
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. По её данным, подозреваемый был задержан сотрудником полиции незамедлительно после того, как о нападении сообщили ему очевидцы и указали на предполагаемого преступника.
Им оказался 26-летний мужчина. Нож у него изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован с ножевым ранением,
Ранее NEWS.ru писал о том, что нападение на пенсионера произошло в Москве на станции метро «Шаболовская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Инцидент произошёл 27 декабря. В результате нападения мужчина получил ножевое ранение.
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