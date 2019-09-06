https://static.news.ru/photo/3b3ac858-d20b-11e9-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранители разыскали 61-летнюю женщину, которая после ссоры с собутыльниками подожгла их квартиру. Об этом сообщил источник в полиции.

Находившиеся в квартире мужчина и женщина погибли в огне, передаёт АГН « Москва ».

ЧП произошло на юге столицы на Каширском шоссе. Полицейские сообщили, что сигнал о задымлении поступил 6 сентября. Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили в квартире трупы жильцов.

В ходе разведки и тушения пожара обнаружены трупы хозяина квартиры 1968 года рождения и женщины 1978 года рождения. Оба безработные. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, — пояснил источник.

Полиция разыскала женщину вечером того же дня. Выяснилось, что она распивала спиртные напитки, находясь в гостях. После ссоры с хозяином квартиры она дождалась, пока все уснут, и подожгла одеяла в комнате. Затем пенсионерка скрылась.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК).

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога распивающего спиртные напитки мужчины на юге Москвы, писал News.ru.