Полиция задержала около 300 человек на несогласованной акции в Москве
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:32, 13 марта 2022
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Правоохранители задержали около 300 человек в ходе несогласованной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Все они доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств приняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы. За различные нарушения общественного порядка задержаны около 300 человек, — говорится в сообщении.
6 марта в ходе несанкционированной акции столичная полиция задержала около 1,7 тысячи человек. Аналогичная акция протеста прошла и в Санкт-Петербурге. Там за участие в несогласованном мероприятии был задержан гражданин США Александер Томас Чэдвэлл. Его привлекли к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП РФ и назначили наказание в виде административного ареста на семь суток. Всего в Северной столице 6 марта были задержаны 750 человек.