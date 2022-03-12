Полиция задержала около 300 человек на несогласованной акции в Москве

Правоохранители задержали около 300 человек в ходе несогласованной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Все они доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств приняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы. За различные нарушения общественного порядка задержаны около 300 человек, — говорится в сообщении.