Полиция задержала москвича за вовлечение 10-летней дочери в наркоторговлю

Полиция задержала на юге Москвы мужчину, использовавшего свою 10-летнюю дочь для доставки наркотиков. В ходе обыска у девочки обнаружили 76 свёртков с метадоном.
Проведённое исследование 10 свёртков данного материала массой 1,04 грамма показало, что он содержит в своём составе наркотическое средство метадон, — сообщает пресс-служба столичного МВД.
Впоследствии правоохранителям удалось выяснить, что ребёнок действовал по указанию своего 47-летнего отца. После проведения следственных действий он был задержан, девочку поместили в одно из столичных медучреждений.
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетней в совершение преступления.
Как сообщал NEWS.ru, следователи возбудили уголовное дело против депутата совета депутатов Советского района Самары. Его подозревают в попытке сбыта более чем 300 граммов мефедрона.