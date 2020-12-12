Полиция задержала москвича за вовлечение 10-летней дочери в наркоторговлю

https://static.news.ru/photo/831a23ba-3d3c-11eb-be69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала на юге Москвы мужчину, использовавшего свою 10-летнюю дочь для доставки наркотиков. В ходе обыска у девочки обнаружили 76 свёртков с метадоном.

Проведённое исследование 10 свёртков данного материала массой 1,04 грамма показало, что он содержит в своём составе наркотическое средство метадон, — сообщает пресс-служба столичного МВД.

Впоследствии правоохранителям удалось выяснить, что ребёнок действовал по указанию своего 47-летнего отца. После проведения следственных действий он был задержан, девочку поместили в одно из столичных медучреждений.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетней в совершение преступления.

Как сообщал NEWS.ru, следователи возбудили уголовное дело против депутата совета депутатов Советского района Самары. Его подозревают в попытке сбыта более чем 300 граммов мефедрона.