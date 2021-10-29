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Блогершу задержали из-за эротической съёмки на фоне Исаакиевского собора

13:36, 30 октября 2021
Блогершу задержали из-за эротической съёмки на фоне Исаакиевского собора Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция Санкт-Петербурга определила личность девушки, опубликовавшей в Сети фотографию, где она позирует практически без одежды на фоне Исаакиевского собора. Ею оказалась блогерша, на данный момент она задержана, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Теперь участницей эротической съёмки занимаются следственные органы. С требованием о наказании нарушительницы общественного спокойствия выступили сами пользователи интернета, которые и обратили внимание на скандальные изображения. Как выяснилось, снимки были сделаны ещё летом, но нашли их в Сети только сейчас. При этом сама модель Ирина выступила с предположением, что этот инцидент произошёл по вине конторы микрозаймов, которая мстит ей из-за долга в 19 тысяч рублей.

Ранее подобный скандал произошел с блогером из Таджикистана Русланом Бобиевым и его подругой Анастасией Чистовой. Они опубликовали провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. В итоге Мировой суд Тверского района в Москве приговорил их к 10 месяцам колонии.

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