Блогершу задержали из-за эротической съёмки на фоне Исаакиевского собора

Полиция Санкт-Петербурга определила личность девушки, опубликовавшей в Сети фотографию, где она позирует практически без одежды на фоне Исаакиевского собора. Ею оказалась блогерша, на данный момент она задержана, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Теперь участницей эротической съёмки
Ранее подобный скандал произошел с блогером из Таджикистана Русланом Бобиевым и его подругой Анастасией Чистовой. Они опубликовали провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в Москве. В итоге Мировой суд Тверского района в Москве приговорил их к 10 месяцам колонии.