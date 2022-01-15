Полиция задержала агрессивного «дагестанца из автобуса» в Калужской области

Полиция задержала мужчину, который агрессивно высказывался в адрес других пассажиров в Москве. Дебошир находился в Калужской области, сообщает СУ СКР по Москве.

В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены в Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, говорится в сообщении столичного ведомства.

Автомобиль скандалиста был остановлен в Боровском районе. При задержании он не оказывал сопротивления. В ближайшее время дебошир будет доставлен в следственный отдел. Назначены необходимые судебные экспертизы, по факту происшествия заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды.

Известно, что в 2019 году мужчина был остановлен пьяным за рулём, имея административное взыскание за отказ о прохождении медицинского освидетельствования, уточняет Telegram-канал LIFE SHOT.

Речь идёт о распространившемся в соцсетях видеоролике, в котором молодой человек называет себя дагестанцем и вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что дать оценку поведению молодого человека должны правоохранительные органы, а сам он должен принести извинения.

Ранее сообщалось, что конфликт разгорелся, когда водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. Пассажир не принял отказа и принялся оскорблять водителя.