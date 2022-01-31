Полиция задержала 66 человек после драки мигрантов на юге Москвы

Массовая драка мигрантов предположительно из Таджикистана произошла на юге Москвы. В отделения полиции доставлены 66 предполагаемых нарушителей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Вчера вечером в Востряковском проезде произошла массовая драка, предположительно, граждан Таджикистана с применением травматического оружия. В конфликте участвовали около 15 человек. В полицию доставлены 66 человек, подозреваемых в участии в конфликте, — сказал собеседник агентства.

Ранее бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик заявила, что мигранты между собой массово не дерутся, конфликты происходят в случайном порядке из-за борьбы за рабочие места, и полиции давно об этом известно. По её словам, российские правоохранительные органы зачастую фальсифицируют данные, а сами драки происходят не по межнациональным, а по бытовым причинам, что не редкость между мужчинами.

Другие эксперты полагают, что массовые драки между мигрантами участились из-за обострения общего психоэмоционального состояния в этой среде, а также из-за осознания мигрантами своих прав и положения в обществе. Мигранты из-за пандемии сейчас регулярно слышат о том, что они нужны, причём на государственном уровне, и приобретают уверенность в том числе в безнаказанном поведении.