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Полиция возложила на пациента вину за пожар в больнице в Черновцах

21:33, 27 февраля 2021
Фото: facebook.com/MNSCHE

Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в Городской клинической больнице № 1 Черновцов. Правоохранители подозревают, что возгорание произошло из-за нарушения одним из пациентов правил пожарной безопасности.

По факту пожара следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Национальная полиция Украины на своём официальном сайте.

Возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают проводить необходимые экспертизы для выяснения точных причин инцидента.

Пожар в больнице в Черновцах произошёл днём в субботу, 27 февраля. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в одной из палат загорелась кислородная труба. Погиб один человек — 75-летний мужчина, лечившийся от коронавируса. Ещё один человек пострадал, он находится в реанимации с ожогами 75% тела. 20 пациентов пришлось эвакуировать.

Глава Черновцов Роман Кличук заявил, что причины пожара ещё устанавливаются, однако уже точно можно сказать, что взрыва кислородного баллона или трубы не было, передавал NEWS.ru.

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