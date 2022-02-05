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Полиция возбудила дело после избиения экс-депутата Госдумы Шингаркина

10:39, 06 февраля 2022
Полиция возбудила дело после избиения экс-депутата Госдумы Шингаркина
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На него напали накануне. Шингаркин считает, что за ним следили на протяжении недели.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»), — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что доставленному в больницу с подозрением на перелом носа политику, была назначена операция из-за обнаруженного перелома скуловой кости со смещением.  

В больнице экс-депутат от ЛДПР также рассказал, что ожидал нападения, так как заметил за собой слежку. Он успел обратиться в прокуратуру, но перехватить злоумышленников просто не успели. 

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