Полиция в Уфе начала розыск 11-летнего мальчика, не вернувшегося с прогулки

В Уфе вторые сутки ведутся розыски 11-летнего Арсения Идиатуллина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД по Башкирии, накануне днём около 14:00 мальчик вышел на прогулку и не вернулся.

Основные приметы пропавшего: на вид 10 лет, худощавого телосложения, рост 140–150 см, карие глаза, волосы тёмные. Был одет в куртку синего цвета с узорами <...> и брюки болоньевые чёрного цвета, — сказано в сообщении.

Правоохранители просят сообщить информацию о пропавшем по телефону 02.

Ранее в УМВД по Камчатскому краю начали розыск двух девочек восьми и 11 лет, которые ушли из дома и не вернулись. В четверг, 3 февраля, они ушли на прогулку из дома, расположенного в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского, и пропали. Пока что их местонахождение неизвестно.

До этого в Ставропольском крае обнаружили мальчика 12 лет, которого объявили с розыск в связи с его исчезновением. Было известно, что мальчик в станице Георгиевской вышел из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. О факте обнаружения пропавшего ребёнка сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении него совершено не было.