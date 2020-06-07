Полиция в Приморье проверяет видео с загоравшим на Вечном огне мужчиной

https://static.news.ru/photo/0c1a4e50-a8c9-11ea-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: artemokrug.ru

Полиция Приморского края проверяет видео с мужчиной, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне в городе Артёме.

Об этом РИА Новости рассказала представитель ГУ МВД по региону Ирина Сырова. Видео ранее распространилось в соцсетях и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах видно, как некий мужчина расслабленно лежит в чаше, упираясь ногами в звезду, где горит Вечный огонь.

Сырова сообщила, что правоохранители устанавливают личность этого гражданина и проводят комплекс мероприятий, направленных на его задержание.

Ранее NEWS.ru сообщал об уголовном деле, возбуждённом по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области. Полиция нашла и задержала подростков, причастных к инциденту.