Полиция в Приморье проверяет видео с загоравшим на Вечном огне мужчиной

Полиция Приморского края проверяет видео с мужчиной, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне в городе Артёме.
Об этом РИА Новости
Сырова сообщила, что правоохранители устанавливают личность этого гражданина и проводят комплекс мероприятий, направленных на его задержание.
Ранее NEWS.ru сообщал об уголовном деле, возбуждённом по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области. Полиция нашла и задержала подростков, причастных к инциденту.
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