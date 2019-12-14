https://static.news.ru/photo/e992b1b8-1f2c-11ea-b658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина обокрал 92-летнюю блокадницу Ленинграда, применив к женщине физическую силу. В настоящее время преступник задержан сотрудниками органов правопорядка. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в МВД России.

Отмечается, что мужчина является соседом блокадницы. Он зашёл к ней в комнату, после чего украл оттуда 1,7 тысячи рублей, мобильный телефон, личные вещи женщины и продукты питания.

Женщина обратилась в полицию. Оперативники выехали на место преступления и задержали злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело, а украденные вещи блокадницы вернули законной владелице, сообщается на сайте МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что блокадница Ленинграда, 96-летняя Мария Смульская, проживающая в Париже более 40 лет, получила паспорт гражданина РФ.