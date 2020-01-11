https://static.news.ru/photo/94ec8650-347d-11ea-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в присвоении чужой компании и имущества фирмы. Об этом в субботу, 11 января, журналистам рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в настоящее время в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества и шести соучастников правонарушения возбуждено уголовное дело. По словам Волк, задержанные использовали поддельные документы, чтобы обманом вывести из бизнеса одного из руководителей организации в Москве. После этого преступники возложили «освободившиеся» обязанности на одного из подозреваемых.

В дальнейшем они похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с денежными средствами. Общая сумма причинённого ущерба превысила 40 млн долларов, — приводит «Интерфакс» сообщение от официального представителя МВД РФ.

На данный момент в отношении подозреваемого в организации преступления выбрали меру пресечения в виде штрафа. Четырёх фигурантов дела заключили под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура Санкт-Петербурга вынесла обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырёх уроженцев Узбекистана, которые совершили 22 разбойных нападения и похитили у потерпевших личные вещи на сумму 760 тыс. рублей.