Украинская полиция задержала в Киеве и поместила под арест подозреваемого в ограблении певицы Maruv (Анны Корсун).
Об этом РИА Новости
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен (около 1,6 млн рублей по текущему курсу).
Ранее, как передавал NEWS.ru, Maruv обратилась в полицию с жалобой на то, что из её автомобиля похитили документы и новогодние подарки. Ограбление произошло 11 января в районе дома № 42 по улице Богдана Хмельницкого.
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