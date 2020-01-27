https://static.news.ru/photo/8d1c5f6e-412e-11ea-8601-fa163e074e61_660.jpg Maruv Фото: maruvofficial/instagram.com

Украинская полиция задержала в Киеве и поместила под арест подозреваемого в ограблении певицы Maruv (Анны Корсун).

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемый оказался иностранцем. Правоохранителям удалось установить его личность, изучив записи камер видеонаблюдения и пообщавшись со свидетелями. При обыске по месту жительства задержанного были найдены улики, доказывающие его причастность к преступлению.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен (около 1,6 млн рублей по текущему курсу).

Ранее, как передавал NEWS.ru, Maruv обратилась в полицию с жалобой на то, что из её автомобиля похитили документы и новогодние подарки. Ограбление произошло 11 января в районе дома № 42 по улице Богдана Хмельницкого.