Полиция в Хабаровском крае задержала блогера по подозрению в убийстве

https://static.news.ru/photo/21dd9850-271d-11eb-82b9-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Панов Фото: Кирилл Панов/youtube.com

Российского блогера Кирилла Панова, известного по его розыгрышам, задержали в Комсомольске-на-Амуре по подозрению в убийстве.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство», пишет Lenta.ru со ссылкой на источники портала Dvhab.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 ноября в одном из жилых домов города. На лестничной площадке дома, где проживает блогер, собралась шумная компания, и он даже применил газовый баллончик, однако его побили.

Избитый блогер вернулся в квартиру, взял травматический пистолет, несколько раз выстрелил в голову одному из обидчиков. Раненый скончался на месте, не дождавшись приезда скорой.

Это преступление однозначно не квалифицируется как самооборона, поскольку у него не было пистолета при себе, когда его били, — он специально за ним сходил, — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Воронеже объявили план «Перехват» после бегства призывника Антона Макарова, убившего троих военнослужащих на аэродроме Балтимор. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям. Он был задержан 9 ноября.