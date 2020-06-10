Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

https://static.news.ru/photo/cf481b72-ab4a-11ea-95d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве актёр Михаил Ефремов находился под воздействием наркотиков. По факту сбыта ему наркотических средств возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта [наркотиков] неустановленными лицами водителю иномарки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве журналистам ТАСС.

Кроме того, уголовное дело в отношении Ефремова по факту смертельного ДТП было передано из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.

Напомним, резонансное ДТП с участием актёра произошло 8 июня. Ефремов за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где протаранил фургон курьерской службы. Его водитель был экстренно госпитализирован. Врачи не смогли спасти его жизнь. У погибшего остались 98-летняя мать, жена и двое детей. Все они живут в Рязани.

Результаты экспертизы Ефремова после ДТП показали, что актёр находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. В ходе судебного заседания артист признал свою вину.

NEWS.ru писал, что Ефремова с прошлого года 50 раз штрафовали за мелкие нарушения ПДД. При этом он ни разу ни привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Большинство штрафов было выписано за превышение скоростного режима и выезда на полосу для пассажирского транспорта. Нарушения были зафиксированы посредством фото- и видеофиксации.