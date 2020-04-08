Полиция Улан-Удэ задержала бурятов, поющих гимн республики

Полицейские в Улан-Удэ задержали четверых граждан, которые на площади Советов дружно пели гимн Бурятии.
Граждан обвинили в нарушении режима самоизоляции. Никто из задержанных своей вины не признал, однако суд всё равно приговорил их к штрафу в 15 тысяч рублей.
Как
Третьей в «хоре» оказалась девушка, по её словам, она просто стояла рядом, ожидая такси.
Четвёртый фигурант сам прибыл в отделение полиции, чтобы поддержать задержанных и передать им продукты.
Ранее NEWS.ru писал, что мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. В большинстве случаев нарушителями являются вернувшиеся домой туристы.
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