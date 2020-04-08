Полиция Улан-Удэ задержала бурятов, поющих гимн республики

https://static.news.ru/photo/13a940c4-79b5-11ea-887f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Полиция Бурятии/vk.com

Полицейские в Улан-Удэ задержали четверых граждан, которые на площади Советов дружно пели гимн Бурятии.

Граждан обвинили в нарушении режима самоизоляции. Никто из задержанных своей вины не признал, однако суд всё равно приговорил их к штрафу в 15 тысяч рублей.

Как пишет «МК в Бурятии», один из задержанных рассказал, что шёл мимо за медицинскими масками и услышал, как поют гимн и остановился послушать на безопасном расстоянии. Второй отметил, что приехал передать маски товарищу, вышел из машины и решил немого попеть.

Третьей в «хоре» оказалась девушка, по её словам, она просто стояла рядом, ожидая такси.

Четвёртый фигурант сам прибыл в отделение полиции, чтобы поддержать задержанных и передать им продукты.

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