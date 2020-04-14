Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара рядом с ЧАЭС

https://static.news.ru/photo/c1c7b2f4-7e00-11ea-b725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Полиция Украины нашла и задержала подозреваемого, который может быть виновником распространения пожара в зоне Чернобыльской АЭС.

Предполагается, что источником лесным пожаров стал 37-летний местный житель, который сжигал мусор рядом со своим домом. Уточняется, что он выкинул тлеющие остатки костра на сухую траву. Трава вспыхнула, но местный житель не смог её самостоятельно затушить, сообщает портал Национальной полиции Украины.

Распространению пожара способствовала погода, сильный ветер помог огню перекинуться на лес. На данный момент горят территории трёх лесничеств. Пожарные продолжают тушить лесные массивы.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что украинская полиция подозревала в поджоге 27-летнего жителя села Раговка. Он сообщил полицейским, что жёг траву ради забавы.