Полиция Украины уточнила количество захваченных заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/ac36da24-cb2a-11ea-883c-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Украинская полиция сообщает о 20 гражданах, взятых в заложники при захвате автобуса в городе Луцке Волынской области. Известно, что преступник вооружён, у него есть взрывчатка. О пострадавших не сообщается.

В области введён оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции, — говорится в сообщении областного управления Нацполиции по Волынской области.

Стражи порядка ведут с захватчиком переговоры по телефону, он выдвигает свои требования в Twitter. Но конкретных условий и причин поступка мужчина не называет. По словам начальника управления Юрия Крошко, он говорит, что «недоволен системой».

По данным издания Суспілне, правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать, писал NEWS.ru.