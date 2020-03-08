https://static.news.ru/photo/c557136a-60c3-11ea-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MariaShvedova /pixabay.com

Полицейские Санкт-Петербурга ведут розыск подозреваемого в убийстве подростка. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело ребёнка было найдено рядом с квартирой судьи в жилом доме в Колпинском районе. Предполагалось, что подозреваемый в убийстве находится в этой квартире, однако после штурма силовики никого не обнаружили в помещении, отмечает ТАСС.

В квартире никого нет. <...> Владелец квартиры уже едет на место, — привели слова полицейских в ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства подростка.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), — процитировали сообщение СК в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тело 14-летнего подростка с огнестрельными ранениями в голову было обнаружено на лестничной площадке жилого дома по улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Северной столицы.