Полицейские Санкт-Петербурга ведут розыск подозреваемого в убийстве подростка. Об этом сообщает РИА Новости.
Тело ребёнка было найдено рядом с квартирой судьи в жилом доме в Колпинском районе. Предполагалось, что подозреваемый в убийстве находится в этой квартире, однако после штурма силовики никого не обнаружили в помещении, отмечает ТАСС.
В квартире никого нет. <...> Владелец квартиры уже едет на место, — привели слова полицейских в ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства подростка.
Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), — процитировали сообщение СК в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что тело 14-летнего подростка с огнестрельными ранениями в голову было обнаружено на лестничной площадке жилого дома по улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Северной столицы.