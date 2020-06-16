Полиция раскрыла причину перестрелки в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/d5007c68-afe0-11ea-b8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве внутренних дел назвали причину перестрелки в городе Назрани, в результате которой четыре человека погибли и трое получили ранения.

Перестрелка в Ингушетии произошла из-за имущественного спора между родственниками, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя МВД.

По версии следствия, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа города Назрани между группой местных жителей произошла перестрелка, в результате которой четверо мужчин погибли, а трое были доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. Следственными органами Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц), писал NEWS.ru.