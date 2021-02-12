Полиция проверяет сообщение об избиении ребёнка в московском кафе

Неизвестные угрожали детям и ударили ребёнка в одном из заведений фастфуда в центре столицы.
По словам источника в правоохранительных органах, о происшествии сообщил мужчина, сын которого также находился в кафе.
В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что неизвестные угрожали детям, включая его сына, в кафе фастфуда на Воздвиженке. Проводится проверка, — рассказал источник.
Позже в своём заявлении мужчина уточнил, что его сын вместе с друзьями пришёл в заведение, однако охранник попросил их уйти. Когда они ответили отказом, к ним подошли неизвестные и стали угрожать, одному из детей они нанесли удар,
Ранее NEWS.ru писал, что экс-супруга актёра Владимира Епифанцева Анастасия Веденская планирует подать в суд на виновницу кровавой драки, в результате которой она получила травмы лица и головы. Её дважды ударила по лицу подруга режиссёра фильма «Дочь тьмы» Ростислава Мусаева. Инцидент произошёл во время ужина в ресторане.