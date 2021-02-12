Полиция проверяет сообщение об избиении ребёнка в московском кафе

https://static.news.ru/photo/5c6dacd4-6eb3-11eb-a3d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные угрожали детям и ударили ребёнка в одном из заведений фастфуда в центре столицы.

По словам источника в правоохранительных органах, о происшествии сообщил мужчина, сын которого также находился в кафе.

В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что неизвестные угрожали детям, включая его сына, в кафе фастфуда на Воздвиженке. Проводится проверка, — рассказал источник.

Позже в своём заявлении мужчина уточнил, что его сын вместе с друзьями пришёл в заведение, однако охранник попросил их уйти. Когда они ответили отказом, к ним подошли неизвестные и стали угрожать, одному из детей они нанесли удар, передаёт ТАСС.

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