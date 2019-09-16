https://static.news.ru/photo/d2a0c6c4-d86f-11e9-88b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция начала проверку после сообщения об избиении несовершеннолетней девочки её сверстниками в Москве.

По словам заместителя руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерины Гузь, заявление в полицию написала мать потерпевшей. После этого в Сети появилось видео, на котором видно, как группа подростков избивает девочку.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, организован комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление виновных и всех обстоятельств происшествия, — передаёт ТАСС слова Гузь.

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