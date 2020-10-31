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Полиция проверяет информацию о взрывном устройстве на одном из мостов Киева

12:03, 01 ноября 2020
Фото: Стрингер/РИА Новости

Киевская полиция ограничила движение по одному из мостов в столице Украины.

Мост Патона через Днепр частично перекрыт из-за сообщений о том, что на нём может находиться взрывное устройство.

Полиция города проверяет поступившую информацию.

Внимание! Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено, — сообщает местная полиция.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Париже эвакуировали людей с площади Шарля-де-Голя, где находится Триумфальная арка, из-за сообщений о бомбе.

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