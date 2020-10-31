Полиция проверяет информацию о взрывном устройстве на одном из мостов Киева

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Житель Волгограда, которого избили после ссоры в чате, скончался. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщили представители городского комитета здравоохранения.

Ранее стало известно, что причиной нападения мог стать конфликт в родительском чате школы № 96 Дзержинского района. Потерпевший незадолго до избиения оскорбил сестру нападавшего. Тот решил отстоять честь семьи силовыми...