Полиция проверяет информацию о взрывном устройстве на одном из мостов Киева

Киевская полиция ограничила движение по одному из мостов в столице Украины.
Мост Патона через Днепр частично перекрыт из-за сообщений о том, что на нём может находиться взрывное устройство.
Полиция города проверяет поступившую информацию.
Внимание! Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено, — сообщает местная полиция.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Париже эвакуировали людей с площади Шарля-де-Голя, где находится Триумфальная арка, из-за сообщений о бомбе.