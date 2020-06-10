Полиция проверяет информацию о стрельбе в Ашане в Москве

В магазине Ашан, который находится на Правобережной улице в Москве, произошла стрельба. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию.
Инцидент произошёл около 21:00. Покупатель, попытавшись что-то украсть, выстрелил в охранника из травматического пистолета. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудник заведения получил ранение в руку. На место происшествия вызвали скорую помощь,
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
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