Полиция продолжила поиски мужчины, убившего сожительницу и ранившего сына

Правоохранители разыскивают жителя Вологодской области, который застрелил из ружья 40-летнюю местную жительницу, ранил своего 26-летнего сына, а затем скрылся с оружием. Ранее появилась информация о его задержании, но она пока не подтверждается, сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции Вологодской области ищут 55-летнего жителя посёлка Вохтога Грязовецкого района, который во вторник застрелил из ружья 40-летнюю местную жительницу, ранил своего 26-летнего сына, а затем скрылся с оружием, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

На вид мужчине около 55 лет, рост около 190 см, крепкого телосложения, был одет в джинсовую синюю куртку, тёмные синие джинсы, на голове бежевая кепка, носит затемнённые очки. Отмечается, что подозреваемый может быть вооружён. На его поиски направлен личный состав Грязовецкого отдела, сотрудники полиции сопредельных районов, сотрудники уголовного розыска. Вчера на место трагедии выехал специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый задержан. Пока подтверждения этой информации нет.

В следственном управлении СК РФ по Вологодской области в качестве возможной причины преступления назвали семейный конфликт. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В России за восемь месяцев 2021 года в результате преступлений погибли почти 16 тысяч человек. Ещё более 22 тысяч пострадали. Это следует из статистических данных МВД. При этом в ведомстве отмечают, что оперативная обстановка в стране стабильная.