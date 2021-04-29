Полиция пришла с обысками в Красноярский научный центр отделения РАН

https://static.news.ru/photo/1d2ec00e-a977-11eb-af52-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция пришла с обысками в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Обыски проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Не исключено, что работники центра могли совершить какие-либо противоправные действия по этому профилю. Тем не менее уголовное дело, на сегодняшний день, не возбуждено.

В региональном главе МВД от комментариев отказались. Другие подробности случившегося неизвестны.

Ранее сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Геленджика провели обыски у помощника и двух заместителей главы города Алексея Богодистова. Это уже четвёртый визит силовиков в администрацию за последние месяцы.

В середине февраля Богодистов заявлял о третьем за месяц визите в мэрию сотрудников ФСБ. Тогда они провели обыски в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений.