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Полиция пришла с обысками в Красноярский научный центр отделения РАН

08:38, 30 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция пришла с обысками в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Обыски проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Не исключено, что работники центра могли совершить какие-либо противоправные действия по этому профилю. Тем не менее уголовное дело, на сегодняшний день, не возбуждено.

В региональном главе МВД от комментариев отказались. Другие подробности случившегося неизвестны.

Ранее сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Геленджика провели обыски у помощника и двух заместителей главы города Алексея Богодистова. Это уже четвёртый визит силовиков в администрацию за последние месяцы.

В середине февраля Богодистов заявлял о третьем за месяц визите в мэрию сотрудников ФСБ. Тогда они провели обыски в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений.

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