Полиция пришла с обысками в Красноярский научный центр отделения РАН

Полиция пришла с обысками в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Обыски
В региональном главе МВД от комментариев отказались. Другие подробности случившегося неизвестны.
Ранее сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Геленджика провели обыски у помощника и двух заместителей главы города Алексея Богодистова. Это уже четвёртый визит силовиков в администрацию за последние месяцы.
В середине февраля Богодистов заявлял о третьем за месяц визите в мэрию сотрудников ФСБ. Тогда они провели обыски в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений.