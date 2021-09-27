Полиция пришла к вице-спикеру Госдумы Мельникову из-за исков по голосованию

Полицейские заблокировали со всех сторон приёмную члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Силовики, видимо, пытаются сорвать подачу исков от юристов партии против дистанционного электронного голосования. Об этом NEWS.ru заявил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского отделения КПРФ Никита Попов.

По его словам, сотрудники полиции постучались в приёмную в тот момент, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования. Силовики не называют причину визита, а лишь просят впустить их для проверки.

Очевидно, что пытаются сорвать подачу исков. Полиция приемную заблокировала со всех сторон. Требовали, чтобы их впустили. Юристы предупредили их про неприкосновенность помещения приёмной Мельникова и иммунитет, и закрылись на ключ. Вот находятся сейчас в осаде, выйти не могут. В то время как наши кандидаты ждали их у здания Пресненского суда, — подчеркнул Попов.

Он добавил, что сегодня, судя по всему, подача исков откладывается, при этом 29 сентября — это последний день отправки документов в суд. Уточняется, что полиция пришла с некоей проверкой, однако с чем именно она связана - неизвестно.

Ранее в пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что зарегистрирован иск экс-кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова, проигравшего по своему одномандатному округу телеведущему Евгению Попову. При этом не уточняется, принят ли иск к рассмотрению.