https://static.news.ru/photo/7fd12ba8-e041-11e9-a619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники МВД и ФСБ России в ходе совместной операции задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной реализации незарегистрированных лекарственных средств. По данным источника News.ru в правоохранительных органах, преступники поставляли в РФ препараты для онкобольных.

Для продажи лекарств они использовали специальный сайт. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты более 200 единиц медицинских препаратов, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, доказывающие их вину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному – в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств).

Ранее News.ru писал, что сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды, которую осуществил гражданин Кубы 1988 года рождения. У иностранца изъяли 200 сигар.