Полиция попросит суд арестовать участника ДТП с военными автобусами

https://static.news.ru/photo/fea7e590-54a1-11eb-aed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Полиция будет ходатайствовать в суде об аресте водителя грузового автомобиля, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Московской области.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. В настоящее время водитель задержан. Он не признаёт себя виновным в произошедшем. По его мнению, военные не обеспечили безопасность прохождения колонны.

ДТП произошло 11 января в Красногорске на федеральной трассе М9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. В результате столкновения грузовика с автобусами, в которых ехали солдаты-срочники и четверо офицеров, погибли четыре человека и пострадали ещё 42.

На месте происшествия работали бригады областной станции скорой помощи и центра медицины катастроф, привлекалась санитарная авиация. Пострадавших доставляли в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, который находится недалеко от места аварии.

Как писал NEWS.ru, по факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин». Выясняются все обстоятельства ДТП. Установлено, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что он не справился с управлением.