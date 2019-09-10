Проверок по поводу обнаруженных в Twitter новых постов с призывом расправы над близкими силовиков пока не проводится. Об этом News.ru сообщил источник в силовых кругах.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что следственное управление по ЦАО Москвы
2 сентября Пресненский суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит с аналогичным содержанием. Его признали виновным по части 2 статьи 282 УК «Возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов».
News.ru рассказывал, как прошло рассмотрение дела Синицы по существу.