https://static.news.ru/photo/8bcce0e0-d3d1-11e9-b2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Проверок по поводу обнаруженных в Twitter новых постов с призывом расправы над близкими силовиков пока не проводится. Об этом News.ru сообщил источник в силовых кругах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что следственное управление по ЦАО Москвы начало проверку этих записей. Речь идёт о твитах, которые опубликовал пользователь под ником Кристина Кандетупчик ещё 4 августа. Он предлагал начать флешмоб «Отомстиполицаю» и призывал совершать насильственные действия в отношении детей, жён и родителей силовиков.

2 сентября Пресненский суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит с аналогичным содержанием. Его признали виновным по части 2 статьи 282 УК «Возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов».

News.ru рассказывал, как прошло рассмотрение дела Синицы по существу.