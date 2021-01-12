Полиция Петербурга задержала похитителя археологических находок

https://static.news.ru/photo/4c898ad4-556f-11eb-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, похитившего из научного института на Дворцовой набережной археологические находки.

Злоумышленником оказался 23-летний безработный из Выборгского района. В общей сложности он украл 26 предметов, найденных археологами, на сумму 5 млн рублей.

Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщение о краже поступило в полицию 6 января. Со слов сотрудницы института, неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения, после чего вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика предметы, обнаруженные в ходе археологических изысканий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

NEWS.ru ранее писал, что в архиве РАН обнаружили пропажу фрагмента воскового оттиска печати «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя». Раритету было около тысячи лет. Воры пробрались в архив 29 декабря, срезав железные прутья на окне и выдавив стекло. Из помещения они вынесли компьютер, ноутбук для производства 3D-моделей и везерометр. При этом дорогостоящие рукописи остались нетронутыми. Сотрудники архива предполагают, что печать воры могли задеть и уничтожить, даже не заметив. Эту потерю они считают невосполнимой.