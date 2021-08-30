Полиция Петербурга задержала педофила-рецидивиста

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии. Жертвами злоумышленника стали не менее трёх детей. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, педофила заметили ещё 27 августа у дома № 36 на Фермском шоссе в Приморском районе. Тогда в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина пристаёт к детям во дворе. Прибывшие на место полицейские задержали его и составили административный протокол. В тот же день к ним обратилась женщина, заявившая, что ранее этот же мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её восьмилетней дочери. Также было установлено , что жертвами злоумышленника стали ещё двое несовершеннолетних.

Выяснилось, что задержанный 37-летний мужчина был ранее судим и принудительно наблюдался в психдиспансере специального типа. В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по нескольким пунктам статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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