Полиция открыла стрельбу в центре Парижа: два человека погибли

Полиция открыла стрельбу по автомобилю в центре Парижа за отказ подчиниться. В результате два человека погибли, сообщает AFP.

Известно, что сначала водитель остановил автомобиль по требованию патрульных. На затем машина внезапно дёрнулась и поехала в сторону полицейского. Чтобы защитить себя, он открыл огонь из винтовки. В результате погибли водитель и сидящий спереди пассажир. Ещё один человек, находившийся на заднем сиденье, получил ранение в руку. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Инцидент произошел через несколько часов после митинга сторонников президента Франции Эмманюэля Макрона на Марсовом поле, где он выступил с обращением. В столице Франции в этот момент проходят демонстрации против победы Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.

После объявления предварительных результатов президентских выборов в городе начались стычки радикально настроенной молодёжи с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. На площади Республики собрались демонстранты, которые выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен. Полиция оцепила все подъезды к площади.

Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон выигрывает второй тур выборов главы государства, набирая 57,41% голосов. Такие цифры приводит МВД Пятой республики после подсчёта 97% бюллетеней.