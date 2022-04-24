Полиция открыла стрельбу в центре Парижа: два человека погибли

Полиция открыла стрельбу по автомобилю в центре Парижа за отказ подчиниться. В результате два человека погибли, сообщает AFP.
Известно, что сначала водитель остановил автомобиль по требованию патрульных. На затем машина внезапно
Инцидент произошел через несколько часов после митинга сторонников президента Франции Эмманюэля Макрона на Марсовом поле, где он выступил с обращением. В столице Франции в этот момент проходят демонстрации против победы Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.
После объявления предварительных результатов президентских выборов в городе начались стычки радикально настроенной молодёжи с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. На площади Республики собрались демонстранты, которые выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен. Полиция оцепила все подъезды к площади.
Ранее сообщалось, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон выигрывает второй тур выборов главы государства, набирая 57,41% голосов. Такие цифры приводит МВД Пятой республики после подсчёта 97% бюллетеней.