Полиция опросила журналиста «Дождя» из-за статьи о голосовании по поправкам

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Сотрудники полиции опросили корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Как рассказал Антон Баев, к нему ночью приехали полицейские и люди в штатском. Проверку проводили до 3-х часов ночи, а потом сотрудники полиции просто уехали.

По словам журналиста, полицейские предложили проехать в отделение, чтобы ответить на вопросы о материале.

Я им рассказал всё, что было в материале. Ничего от себя не добавлял, ничего не убирал. Что опубликовали, то и рассказал. Самое странное, что нужно было ехать куда-то ночью — очень тупая идея, — рассказал Daily Storm Баев.

Его удивило, что полицейские сильно торопились и говорили, что нужно поехать в отдел немедленно, а то «злодеи сейчас на свободе».

Говорили, что проводят проверку, очень торопятся. Дорога ложка к обеду. Злодеи сейчас на свободе, и нужно поехать в отдел прямо сейчас и всё-всё рассказать, — сказал он.

Кроме того, за несколько часов до визита полиции произошла «странная история». Журналисту позвонил человеком по имени Вячеслав и предлагал ему встретиться и передать данные о мошенничествах. По предположению Баева, «под прикрытием этого парня» ему звонили сами полицейские, поскольку вместо Вячеслава к нему на встречу приехали правоохранители.

Накануне телеканал «Дождь» сообщил, что люди получают деньги за регистрацию на электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Журналисты получили базу данных с личной информацией десятков пенсионеров, на которых предлагалось создавать аккаунты на mos.ru, а также сим-карты.

Людям платят 75 рублей за активацию сим-карты и создание страницы на портале. Ещё 50 рублей предлагается за голосование.

Москвичи имеют возможность проголосовать по поправкам дистанционно. Жители столицы смогут начать участвовать в электронном голосовании по Конституции на портале 2020og.ru 25 июня в 10:00 мск. Отдать свой голос можно будет до 20:00 мск 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области, писал NEWS.ru.