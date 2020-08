Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложника в Миланском соборе

Об этом сообщает РИА Новости. Захватчик, который, предположительно, является выходцем из Северной Африки, попал в здание, прорвавшись через пост охраны на входе. Возле алтаря он заставил одного из охранников сесть на колени, угрожая ножом.

Прибывшие на место полицейские вступили в переговоры, в ходе которых захватчика отвлекли и скрутили. Активная фаза инцидента продолжалась несколько минут. Нападавшего допрашивают антитеррористические подразделения полиции и прокуратуры в попытке выяснить его мотивы. Сообщается, что задержанный находится в здании полицейского спецподразделения Digos.