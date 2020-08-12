Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложника в Миланском соборе

https://static.news.ru/photo/ae471008-dcd3-11ea-94d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Global Look Press

Итальянские полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора.

Об этом сообщает РИА Новости. Захватчик, который, предположительно, является выходцем из Северной Африки, попал в здание, прорвавшись через пост охраны на входе. Возле алтаря он заставил одного из охранников сесть на колени, угрожая ножом.

Прибывшие на место полицейские вступили в переговоры, в ходе которых захватчика отвлекли и скрутили. Активная фаза инцидента продолжалась несколько минут. Нападавшего допрашивают антитеррористические подразделения полиции и прокуратуры в попытке выяснить его мотивы. Сообщается, что задержанный находится в здании полицейского спецподразделения Digos.

"North African Migrant" holds knife to kneeling cop's throat at the Duomo di Milano. Fellow cops come to his rescue to make the arrest. pic.twitter.com/9C36WukLFR — Orwell & Goode (@OrwellNGoode) August 12, 2020

Ранее NEWS.ru писал о захвате заложников во французском банке.