Происшествия

Полиция обезвредила мужчину, захватившего заложника в Миланском соборе

22:32, 12 августа 2020
Фото: Passaro/Fotogramma/Global Look Press

Итальянские полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора.

Об этом сообщает РИА Новости. Захватчик, который, предположительно, является выходцем из Северной Африки, попал в здание, прорвавшись через пост охраны на входе. Возле алтаря он заставил одного из охранников сесть на колени, угрожая ножом.

Прибывшие на место полицейские вступили в переговоры, в ходе которых захватчика отвлекли и скрутили. Активная фаза инцидента продолжалась несколько минут. Нападавшего допрашивают антитеррористические подразделения полиции и прокуратуры в попытке выяснить его мотивы. Сообщается, что задержанный находится в здании полицейского спецподразделения Digos.

Ранее NEWS.ru писал о захвате заложников во французском банке.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях